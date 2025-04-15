Россия назвала свои условия

Мирное соглашение между Россией и Украиной должно предусматривать безъядерный нейтральный статус, отмену «дискриминационных законов» и признание суверенитета нынешних границ России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

«Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, отмену всех «дискриминационных законов», которые были приняты «после совершения государственного переворота» в 2014 году», — пояснил Нарышкин.

В понедельник, 14 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью «Ъ», что ключевые компоненты мирного соглашения между Россией и Украиной еще не согласованы. Он отметил, что сделать это «непросто» и что в настоящее время они обсуждаются в ходе контактов с США.