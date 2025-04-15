USD 1.7000
EUR 1.9308
RUB 2.0666
Подписаться на уведомления
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Россия назвала свои условия

13:39 937

Мирное соглашение между Россией и Украиной должно предусматривать безъядерный нейтральный статус, отмену «дискриминационных законов» и признание суверенитета нынешних границ России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

«Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, отмену всех «дискриминационных законов», которые были приняты «после совершения государственного переворота» в 2014 году», — пояснил Нарышкин.

В понедельник, 14 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью «Ъ», что ключевые компоненты мирного соглашения между Россией и Украиной еще не согласованы. Он отметил, что сделать это «непросто» и что в настоящее время они обсуждаются в ходе контактов с США.

Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 136
Россия назвала свои условия
Россия назвала свои условия
13:39 938
Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану
Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану
13:46 471
В Нахчыване крупные нарушения
В Нахчыване крупные нарушения материалы переданы в СГБ и Генпрокуратуру; обновлено 12:26
12:26 3476
Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане
Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане наш бренный мир; все еще актуально
02:24 7979
Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев
Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев
13:08 1315
Пашинян выступил с предложением к Азербайджану
Пашинян выступил с предложением к Азербайджану
12:20 2793
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют…
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют… горячая тема; все еще актуально
14 апреля 2025, 20:58 7946
Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны
Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны из-за интервью Зеленского
11:55 2456
Страх Трампа перед Путиным
Страх Трампа перед Путиным главная тема; все еще актуально
00:22 6991
Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан?
Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан? горячая тема; все еще актуально
02:40 6330

ЭТО ВАЖНО

Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 136
Россия назвала свои условия
Россия назвала свои условия
13:39 938
Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану
Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану
13:46 471
В Нахчыване крупные нарушения
В Нахчыване крупные нарушения материалы переданы в СГБ и Генпрокуратуру; обновлено 12:26
12:26 3476
Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане
Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане наш бренный мир; все еще актуально
02:24 7979
Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев
Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев
13:08 1315
Пашинян выступил с предложением к Азербайджану
Пашинян выступил с предложением к Азербайджану
12:20 2793
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют…
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют… горячая тема; все еще актуально
14 апреля 2025, 20:58 7946
Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны
Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны из-за интервью Зеленского
11:55 2456
Страх Трампа перед Путиным
Страх Трампа перед Путиным главная тема; все еще актуально
00:22 6991
Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан?
Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан? горячая тема; все еще актуально
02:40 6330
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться