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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Лавров столкнулся с Токаевым

13:42 1100

Глава МИД России Сергей Лавров не поддерживает позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о праве государств на территориальную целостность. Об этом российский министр сказал в интервью «Коммерсанту».

Журналисты издания привели слова Токаева, что в мире вспыхнет множество региональных конфликтов, если руководствоваться только идеей о праве наций на самоопределение. Летом 2022 года президент Казахстана говорил, что этот принцип Устава ООН вступил в противоречие с другим — территориальной целостностью. Если полностью реализовать первый, то появится более 600 стран, «это будет хаос», говорил Токаев.

Лавров заявил, что помнит это выступление и не согласен с Токаевым. Москва позже объяснила Астане свою позицию: «Для него существует только право на территориальную целостность. Но я еще раз говорю: если вы члены ООН, вы должны уважать устав во всей его полноте».

«Я приводил пример деколонизации», — заявил глава МИД РФ, добавив, что право на территориальную целостность «уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз говорил о приверженности Астаны принципам суверенитета и территориальной целостности всех государств, основанным на международном праве. По этой причине Казахстан не признает Тайвань, Косово. Летом 2022 года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент Токаев заявил, что Казахстан не признает «квазигосударственные территории» «ДНР» и «ЛНР» (Донецкая и Луганская области Украины, оккупированные РФ – ред.).

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