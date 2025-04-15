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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Канада предостерегает своих от поездок в США

13:45 320

На фоне ухудшения двусторонних отношений с Вашингтоном ряд канадских компаний и научных учреждений призвали сотрудников воздержаться от поездок в США и соблюдать повышенные меры цифровой безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, пенсионный фонд Alberta Investment Management Corp (Aimco), управляющий $130 млрд активов, порекомендовал ограничить «несущественные» поездки в США, такие как участие в конференциях, и разрешил только деловые визиты для заседаний советов директоров и встреч с инвесторами.

Детская клиника Восточного Онтарио (CHEO) и Университет Уотерлу посоветовали персоналу выходить из рабочих аккаунтов перед поездкой, избегать хранения конфиденциальных данных на устройствах и пользоваться одноразовыми телефонами и «чистыми» ноутбуками.

Причиной стали участившиеся случаи досмотра цифровых устройств на американской границе. Ранее правительство Канады предупреждало граждан о возможности проверки личной техники при въезде в США.

Подобные меры недавно предприняла и Еврокомиссия: чиновникам выдают временные гаджеты для поездок в Штаты из-за опасений шпионажа.

Отношения между Канадой и США обострились после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Канада стала одной из первых стран, пострадавших от американских тарифов. Трамп также провоцировал недовольство заявлением, что Канада якобы «хочет стать частью США». На этом фоне в стране начался бойкот американских товаров.

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