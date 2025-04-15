Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану

Суд Анкары обязал лидера оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Озгюра Озеля выплатить 75 тысяч турецких лир ($1950) в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, пишут турецкие СМИ.

Причиной послужили высказывания Озеля от 26 апреля 2022 года, в которых он обвинил Эрдогана в подрыве независимости правосудия.

Адвокат президента напомнил, что это не первый иск против Озеля за подобные заявления. Недавно Эрдоган вновь подал на него в суд за высказывание, прозвучавшее на партийном съезде, где оппозиционер назвал президента «главарем хунты», потребовав компенсацию в размере 500 тысяч лир.