USD 1.7000
EUR 1.9308
RUB 2.0666
Подписаться на уведомления
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану

13:46 475

Суд Анкары обязал лидера оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Озгюра Озеля выплатить 75 тысяч турецких лир ($1950) в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, пишут турецкие СМИ.

Причиной послужили высказывания Озеля от 26 апреля 2022 года, в которых он обвинил Эрдогана в подрыве независимости правосудия.

Адвокат президента напомнил, что это не первый иск против Озеля за подобные заявления. Недавно Эрдоган вновь подал на него в суд за высказывание, прозвучавшее на партийном съезде, где оппозиционер назвал президента «главарем хунты», потребовав компенсацию в размере 500 тысяч лир.

Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 147
Россия назвала свои условия
Россия назвала свои условия
13:39 945
Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану
Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану
13:46 476
В Нахчыване крупные нарушения
В Нахчыване крупные нарушения материалы переданы в СГБ и Генпрокуратуру; обновлено 12:26
12:26 3482
Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане
Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане наш бренный мир; все еще актуально
02:24 7981
Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев
Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев
13:08 1321
Пашинян выступил с предложением к Азербайджану
Пашинян выступил с предложением к Азербайджану
12:20 2796
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют…
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют… горячая тема; все еще актуально
14 апреля 2025, 20:58 7947
Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны
Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны из-за интервью Зеленского
11:55 2456
Страх Трампа перед Путиным
Страх Трампа перед Путиным главная тема; все еще актуально
00:22 6992
Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан?
Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан? горячая тема; все еще актуально
02:40 6331

ЭТО ВАЖНО

Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 147
Россия назвала свои условия
Россия назвала свои условия
13:39 945
Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану
Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану
13:46 476
В Нахчыване крупные нарушения
В Нахчыване крупные нарушения материалы переданы в СГБ и Генпрокуратуру; обновлено 12:26
12:26 3482
Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане
Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане наш бренный мир; все еще актуально
02:24 7981
Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев
Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев
13:08 1321
Пашинян выступил с предложением к Азербайджану
Пашинян выступил с предложением к Азербайджану
12:20 2796
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют…
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют… горячая тема; все еще актуально
14 апреля 2025, 20:58 7947
Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны
Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны из-за интервью Зеленского
11:55 2456
Страх Трампа перед Путиным
Страх Трампа перед Путиным главная тема; все еще актуально
00:22 6992
Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан?
Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан? горячая тема; все еще актуально
02:40 6331
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться