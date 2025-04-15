Китай приостанавливает закупки Boeing

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Решение принято в рамках ответных мер на действия Вашингтона, который с 2 апреля поднял тарифы на китайские товары до 145%. В ответ Пекин ввел 125-процентные пошлины на американский импорт, что сделало покупку самолетов и запчастей из США экономически нецелесообразной.

По данным Aviation Flights Group, в ближайшее время китайские авиакомпании, такие как China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines, должны были получить около десяти Boeing 737 Max. Однако, как отмечает Bloomberg, Пекин может все же принять часть этих лайнеров, если оформление контрактов завершилось до 12 апреля — даты вступления китайских пошлин в силу.

Также китайские власти изучают механизмы поддержки перевозчиков, арендующих американские самолеты по лизингу, чтобы компенсировать растущие издержки.

Компания Boeing уже предупредила о потенциальных рисках: дальнейшая эскалация конфликта может нарушить и без того уязвимые цепочки поставок, которые только начали восстанавливаться после пандемии.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп объявил 90-дневную отсрочку для ряда стран в части новых пошлин — базовая ставка в 10% осталась в силе. Однако, как подчеркнул Белый дом, на Китай исключения не распространяются.

В Пекине назвали действия Вашингтона нарушением норм ВТО и подчеркнули, что не намерены бездействовать.