USD 1.7000
EUR 1.9308
RUB 2.0666
Подписаться на уведомления
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Китай приостанавливает закупки Boeing

13:53 365

Власти Китая поручили национальным авиаперевозчикам приостановить закупки самолетов и комплектующих у американских производителей, включая Boeing.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Решение принято в рамках ответных мер на действия Вашингтона, который с 2 апреля поднял тарифы на китайские товары до 145%. В ответ Пекин ввел 125-процентные пошлины на американский импорт, что сделало покупку самолетов и запчастей из США экономически нецелесообразной.

По данным Aviation Flights Group, в ближайшее время китайские авиакомпании, такие как China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines, должны были получить около десяти Boeing 737 Max. Однако, как отмечает Bloomberg, Пекин может все же принять часть этих лайнеров, если оформление контрактов завершилось до 12 апреля — даты вступления китайских пошлин в силу.

Также китайские власти изучают механизмы поддержки перевозчиков, арендующих американские самолеты по лизингу, чтобы компенсировать растущие издержки.

Компания Boeing уже предупредила о потенциальных рисках: дальнейшая эскалация конфликта может нарушить и без того уязвимые цепочки поставок, которые только начали восстанавливаться после пандемии.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп объявил 90-дневную отсрочку для ряда стран в части новых пошлин — базовая ставка в 10% осталась в силе. Однако, как подчеркнул Белый дом, на Китай исключения не распространяются.

В Пекине назвали действия Вашингтона нарушением норм ВТО и подчеркнули, что не намерены бездействовать.

Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 151
Россия назвала свои условия
Россия назвала свои условия
13:39 946
Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану
Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану
13:46 480
В Нахчыване крупные нарушения
В Нахчыване крупные нарушения материалы переданы в СГБ и Генпрокуратуру; обновлено 12:26
12:26 3483
Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане
Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане наш бренный мир; все еще актуально
02:24 7982
Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев
Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев
13:08 1323
Пашинян выступил с предложением к Азербайджану
Пашинян выступил с предложением к Азербайджану
12:20 2799
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют…
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют… горячая тема; все еще актуально
14 апреля 2025, 20:58 7948
Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны
Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны из-за интервью Зеленского
11:55 2456
Страх Трампа перед Путиным
Страх Трампа перед Путиным главная тема; все еще актуально
00:22 6993
Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан?
Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан? горячая тема; все еще актуально
02:40 6331

ЭТО ВАЖНО

Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 151
Россия назвала свои условия
Россия назвала свои условия
13:39 946
Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану
Лидер оппозиции должен выплатить 75 тысяч Эрдогану
13:46 480
В Нахчыване крупные нарушения
В Нахчыване крупные нарушения материалы переданы в СГБ и Генпрокуратуру; обновлено 12:26
12:26 3483
Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане
Мадам 49.3. Почти как в Туркменистане наш бренный мир; все еще актуально
02:24 7982
Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев
Азербайджанский Остап Бендер получил 8 лет и 6 месяцев
13:08 1323
Пашинян выступил с предложением к Азербайджану
Пашинян выступил с предложением к Азербайджану
12:20 2799
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют…
Турки выбирают Грецию. А курорты Турции пустеют… горячая тема; все еще актуально
14 апреля 2025, 20:58 7948
Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны
Трамп хочет закрыть ведущий телеканал страны из-за интервью Зеленского
11:55 2456
Страх Трампа перед Путиным
Страх Трампа перед Путиным главная тема; все еще актуально
00:22 6993
Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан?
Трамп и нефть. Что ждет Азербайджан? горячая тема; все еще актуально
02:40 6331
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться