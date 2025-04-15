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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Крупная операция в Турции и странах Европы: 200 задержанных

14:34 1813

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил во вторник о проведении масштабной операции по борьбе с организованной преступностью в пяти странах, в результате которой было арестовано более 200 человек, в основном в Турции, сообщает AFP.

«Сегодня утром были задержаны в общей сложности 234 высокопоставленных члена организованной преступной группировки, девять из которых находились за границей, а 225 - дома», - сказал Ерликая на пресс-конференции.

По его словам, рейды были проведены одновременно в Нидерландах, Германии, Испании, Бельгии и Турции.

В преддверии операции официальные лица поделились документами с рядом стран, включая Францию и Великобританию. По словам турецкого министра, было конфисковано около 21,2 тонны наркотиков.

«Мы столкнулись с масштабной структурой международного масштаба», - сказал он, добавив, что ее члены обвиняются в преступлениях, варьирующихся от незаконного оборота наркотиков до отмывания денег.

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