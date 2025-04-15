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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Регистрация в растениеводстве даст импульс развитию отрасли

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14:39 522

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает процесс регистрации зон производства продукции растительного происхождения и семейных хозяйств в области продовольственной безопасности.

Решение вопроса регистрации в растениеводстве будет способствовать развитию отрасли, заявили в агентстве. Регистрация направлена на законодательное регулирование деятельности хозяйств. Согласно законодательству, субъектам, действующим в сфере продовольственной безопасности, запрещено осуществлять деятельность без регистрации и утверждения.

Процесс регистрации зон производства продукции растительного происхождения, включая семейные хозяйства, в области продовольственной безопасности прост и быстр. Объекты регистрируются без проведения какой-либо оценки. Кроме того, эта регистрация не налагает на предпринимателей никаких обязательств.

Процесс имеет значительные преимущества: регистрация носит поддерживающий характер и является бесплатной для фермеров; увеличиваются возможности выхода продукции на внешние рынки; усиливается контроль государственных органов в процессе оздоровления хозяйств с целью обеспечения населения здоровыми продуктами питания; ведется точный учет для использования земельных ресурсов в соответствии с потребностями населения.

С видеороликом о процессе регистрации можно ознакомиться ниже: 

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