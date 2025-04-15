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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Пашинян не остался в стороне

14:38 1292

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая будет присутствовать на параде в Москве.

Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.

«Визит Пашиняна 9 мая в Москву не связан с ЕС или с другими вопросами», - ответил он на вопрос журналиста, как будут реагировать в Брюсселе на визит главы армянского Кабмина в РФ для присутствия на параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 9 мая на параде Победы в Москве ожидается более 20 глав стран и правительств.

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