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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

В Кремле заговорили о соглашении по Украине

14:44 1163

Россия оценивает текущие контакты с Соединенными Штатами по вопросу урегулирования «конфликта» между Москвой и Киевом как положительные, однако конкретных сроков возможного соглашения пока нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в этом направлении», — заявил Песков, комментируя высказывание спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что между Россией и Украиной «намечается» мирное соглашение.

Песков добавил, что, помимо встречи Уиткоффа с Владимиром Путиным, существуют и другие каналы связи между Москвой и Вашингтоном. В то же время, по его словам, «ожидать немедленных результатов не стоит».

Он также отметил различия в подходах к урегулированию между США и рядом европейских стран, указав, что Россия и США продолжают диалог с прицелом на достижение мира.

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