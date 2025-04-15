В Кремле заговорили о соглашении по Украине

Россия оценивает текущие контакты с Соединенными Штатами по вопросу урегулирования «конфликта» между Москвой и Киевом как положительные, однако конкретных сроков возможного соглашения пока нет.

«Пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в этом направлении», — заявил Песков, комментируя высказывание спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что между Россией и Украиной «намечается» мирное соглашение.

Песков добавил, что, помимо встречи Уиткоффа с Владимиром Путиным, существуют и другие каналы связи между Москвой и Вашингтоном. В то же время, по его словам, «ожидать немедленных результатов не стоит».

Он также отметил различия в подходах к урегулированию между США и рядом европейских стран, указав, что Россия и США продолжают диалог с прицелом на достижение мира.