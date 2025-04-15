Китай не спешит забирать своих из украинского плена

МИД Китая заявил, что действия своих граждан, оказавшихся в плену ВСУ, будут оценены по национальному законодательству после выяснения всех обстоятельств.

При этом в ведомстве подчеркнули, что официального участия Пекина в войне нет, а граждан не раз предупреждали избегать зон конфликтов.

Заявление стало ответом на обращение двух пленных китайцев, попросивших вернуть их на родину. В Пекине подтвердили, что ведется проверка информации о них.

Представитель МИД Линь Цзянь отметил, что позиция Китая по «украинскому кризису» остается неизменной — страна выступает за мирные переговоры. Он также призвал не использовать ситуацию с пленными в политических целях.

Ранее сами пленные рассказали, что были завербованы через соцсети, и выразили надежду на возвращение в Китай. Владимир Зеленский заявил о готовности обменять их на украинских военнопленных.