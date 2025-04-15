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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Северная Корея заваливает Россию боеприпасами

14:59 1196

Северная Корея отправила России более 15 800 контейнеров с боеприпасами за 18 месяцев, став критически важным поставщиком для Кремля в его войне против Украины.

Как сообщает Newsweek, анализ на основе спутниковых снимков и подробных трехмерных изображений судов и их грузов идентифицировал по меньшей мере 64 поставки из Северной Кореи в Россию в период с августа 2023 года по март 2025 года.

В отчете говорится, что с помощью этих поставок РФ получила примерно 4,2 до 5,8 млн боеприпасов. Указывается, что в транспортировке северокорейских боеприпасов участвовали 4 грузовых судна под российским флагом: «Ангара», «Леди Р», «Мария» и «Майя-1».

«Северокорейский поток боеприпасов позволяет России сохранять наступательный импульс, он подрывает эффективность западной военной помощи Украине», - говорится в отчете.

«Если оставить этот поток оружия без внимания, он может еще больше склонить поле битвы в пользу Москвы и ускорить более широкие риски безопасности как в Европе, так и в Восточной Азии», - подчеркнули аналитики.

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