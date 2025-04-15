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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Банк ABB получил 6 наград Ассоциации банков Азербайджана!

15:04 292

По итогам своей деятельности в 2024 году Банк ABB был удостоен шести наград Ассоциации банков Азербайджана (ABA). Банк получил награды в следующих номинациях:

• «Внедрение инновационных проектов в сфере цифровых платежей»;

• «Проекты в области устойчивого банкинга (ESG)»;

• «Член ABA, проводивший мероприятия по улучшению финансовой доступности для МСП»;

• «Корпоративная социальная ответственность»;

• «Поддержка финансовой грамотности»;

• «Поддержка образования».

Напомним, что согласно результатам отчета Deloitte Digital Banking Maturity 2024 (DBM-2024) — крупнейшего в мире исследования уровня цифрового развития банков, Банк ABB занял лидирующие позиции в стране по ряду показателей.

В 2024 году Банк ABB стал основным банковским партнером мероприятия COP29. В павильоне «Зеленой зоны» COP29 Банк организовал множество мероприятий на тему устойчивого развития. Также в прошлом году Банк ABB представил Отчет об устойчивом развитии, подготовленный в соответствии с международными стандартами.

Банк ABB усилил поддержку реального сектора в 2024 году, предложив новые возможности для малого и среднего бизнеса. Банк вывел на рынок мобильное приложение ABB Biz, разработанное специально для микропредпринимателей, предоставив им широкий спектр цифровых решений. В рамках внедрения инноваций в сфере цифровых платежей Банк ABB также запустил продукт ABB — AZAL Miles.

В рамках своей программы корпоративной социальной ответственности Банк успешно продолжил проекты в области спорта, охраны окружающей среды, образования и инноваций. С целью повышения финансовой грамотности населения Банк ABB реализовал ряд просветительских инициатив, включая успешную кампанию по массовому размещению своих акций.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

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