Иранский уран, США и третья сторона

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, не называя конкретных лиц.

США в рамках непрямых переговоров по ядерной сделке предложили Ирану передать свои запасы высокообогащенного урана третьей стране — например, России.

Вопрос стал одним из ключевых пунктов обсуждения на встрече 12 апреля в Омане между делегациями США и Ирана. Вашингтон надеется таким образом ограничить иранскую ядерную программу, однако Тегеран, по данным издания, «будет сопротивляться» передаче урана.

В то же время иранская сторона, пишет Tehran Times, заявила, что не согласится на полное сворачивание своей ядерной программы, но готова предоставить МАГАТЭ эксклюзивный доступ к атомным объектам. Глава делегации Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что любые уступки возможны только в рамках взаимоприемлемого соглашения.

Делегации обменялись около 10 письменными посланиями, первое из которых направил Тегеран.

В Кремле на идею передачи урана в Россию отреагировали сдержанно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать материал The Guardian.

Несмотря на разногласия, в МИД Ирана назвали встречу конструктивной и спокойной. Следующий раунд переговоров намечен на 19 апреля в Омане.