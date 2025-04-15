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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Во Франции нападение одновременно на несколько тюрем

15:17 670

Несколько тюрем подверглись атакам в ночь на 15 апреля во Франции. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что в пенитенциарных учреждениях «происходят попытки запугивания персонала — от поджогов автомобилей до стрельбы из автоматического оружия».

По сведениям BFMTV, прошлой ночью были сожжены автомобили на парковке возле тюрем в Люине (департамент Буш-дю-Рон) и Валансе (департамент Дром), а в Тулоне (департамент Вар) по воротам местной тюрьмы неизвестные открыли огонь из автомата Калашникова. Кроме того, сообщается о повреждении тюрем в пригородах Парижа — Нантере (департамент О-де-Сен) и Вильпенте (департамент Сен-Сен-Дени) — и городе Ним (департамент Гар).

В Марселе также были подожжены несколько автомобилей. Рядом с ними злоумышленники оставили надписи DDPF — эта аббревиатура расшифровывается как «за права французских заключенных» (Droit des prisonniers français).

Источники BFMTV утверждают, что атаки на тюрьмы были скоординированными. По их данным, серия нападений стала ответом на планы властей Франции построить тюрьмы строгого режима для содержания наркоторговцев.

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