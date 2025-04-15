Мирзоян заявил турецкому телевидению: Мы никогда еще не были так близки

Армения и Азербайджан никогда еще не были так близки к миру и стабильности, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в эфире турецкого телеканала NTV.

«Мои турецкие и азербайджанские коллеги также подтвердят, что мы никогда еще не были так близки друг к другу. Я попробую ответить немного по-другому, если Вы не против. Я не могу утверждать, что сейчас «подходящее» время. Такого идеального момента может и не быть.

Но могу с уверенностью сказать, и думаю, мои турецкие и азербайджанские коллеги это подтвердят, что мы никогда еще не были так близки друг к другу. Возможно, сейчас неподходящее время, может быть, его никогда не будет, но если честно оценить, где мы сейчас находимся, то можно сказать, что мы никогда еще не были так близки к миру и стабильности», — подчеркнул Мирзоян.