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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Мирзоян заявил турецкому телевидению: Мы никогда еще не были так близки

15:18 781

Армения и Азербайджан никогда еще не были так близки к миру и стабильности, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в эфире турецкого телеканала NTV.

«Мои турецкие и азербайджанские коллеги также подтвердят, что мы никогда еще не были так близки друг к другу. Я попробую ответить немного по-другому, если Вы не против. Я не могу утверждать, что сейчас «подходящее» время. Такого идеального момента может и не быть.

Но могу с уверенностью сказать, и думаю, мои турецкие и азербайджанские коллеги это подтвердят, что мы никогда еще не были так близки друг к другу. Возможно, сейчас неподходящее время, может быть, его никогда не будет, но если честно оценить, где мы сейчас находимся, то можно сказать, что мы никогда еще не были так близки к миру и стабильности», — подчеркнул Мирзоян.

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