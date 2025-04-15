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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Песчаная буря накрыла и Иран. Закрыты госучреждения и школы

15:21 656

В ряде провинций Ирана из-за сильных песчаных бурь и высокого уровня загрязнения воздуха приостановлена работа государственных учреждений, банков, а также учебных заведений всех уровней. Местные власти призывают жителей по возможности оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.

Согласно сообщению официального информационного агентства IRNA, песчаные бури и загрязнение воздуха негативно сказались на жизни населения в ряде юго-западных провинций Ирана.

В связи с сильным переносом пыли и высоким уровнем загрязнения атмосферы в провинциях Лурестан, Керманшах, Кохгилуйе-Буйер-Ахмад, Центральная и Бушер - где расположена атомная электростанция - была приостановлена работа государственных учреждений, банков и учебных заведений всех уровней.

Власти заявили, что в затронутых песчаными бурями провинциях Ирана обучение будет продолжено в онлайн-формате, а подразделения экстренных служб продолжат работу в обычном режиме.

В то же время, согласно заявлению Управления аэропортов провинции Хузестан, которая граничит с иракским городом Басра и Персидским заливом, песчаная буря вызвала сбои в авиасообщении. В частности, в городе Ахвазе были отменены три рейса.

В связи с неблагоприятными погодными условиями также было объявлено о переносе восьми авиарейсов до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями на официальном сайте международного аэропорта Ахваза.

Пока песчаные бури и высокий уровень загрязнения воздуха продолжают воздействовать на ряд провинций на юго-западе страны, в других регионах Ирана, включая столицу, ожидаются сильные грозы и ливни. По данным метеорологических служб, неблагоприятные погодные явления затронут 22 провинции, включая Тегеран.

Ранее стало известно, что в Ираке более 1 800 человек пострадали из-за затруднения дыхания на фоне обрушившейся на страну песчаной бури.

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