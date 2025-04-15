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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Трамп случайно нанес сильный удар по России

15:31 1352

Бурный поток пошлин президента США Дональда Трампа, возможно, не затронул Россию напрямую, но может нанести болезненный удар по ее экономике. Проблема в том, что Москва зависит от экспорта нефти и газа.

Издание Newsweek пишет, что пошлины уже оказали влияние на цены на российскую нефть, которые резко упали 2 апреля.

«Хотя целью введения пошлин Трампом, вероятно, не было обрушение цен на нефть, низкие цены на «черное золото» в долгосрочной перспективе негативно скажутся на российской экономике», - считает профессор международного бизнеса финского Университета Турку Кари Лиухто. «Однако для того, чтобы повлиять на действия российского руководства, цена на нефть должна оставаться низкой в течение нескольких лет».

Нефтегазовый сектор формирует около трети доходов федерального бюджета России. Падение цен на нефть, например, до уровней $50–60 за баррель (как в случае с Brent в апреле 2025 года), может привести к дефициту бюджета. По оценкам, снижение цены на $10 за баррель сокращает экспортные доходы на $25–30 млрд в год. Это может вынудить власти либо сокращать расходы, либо увеличивать заимствования, либо тратить резервы Фонда национального благосостояния.

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