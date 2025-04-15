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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Хаменеи не верит США

15:30 346

Иранская сторона пессимистично настроена в отношении США и переговоров с ними. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, слова которого приводит иранское агентство SNN.

«Конечно, мы очень пессимистично настроены в отношении другой стороны, но мы оптимистично настроены в отношении наших собственных возможностей», — сказал он.

Лидер Ирана призвал не привязывать все проблемы страны к переговорам с США, которые, по его словам, являются лишь одной из десятков задач министерства иностранных дел.

Первый раунд непрямых переговоров США и Ирана прошел 12 апреля в Маскате при посредничестве Омана. Иранская сторона была представлена министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

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