USD 1.7000
EUR 1.9308
RUB 2.0666
Подписаться на уведомления
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Польша пообещала не быть «наивной» в отношении Украины

15:49 303

Польша будет помогать Украине и останется солидарной. Тем не менее Варшава больше не будет «наивной» в вопросе восстановления Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время открытия Европейского форума новых идей, пишет PAP.

«Мы поможем (в восстановлении Украины), Польша - это солидарность, Польша - лидер солидарности, но никогда больше не в наивной форме», - сказал он.

Во время своей речи Туск рассказал, что сейчас ведется очень интенсивная работа над терминалом в Славкуве. Польский премьер отметил, что большое количество компаний хотят заполучить контроль над этим объектом.

«Мы решили, что мы - поляки, польские компании, польское государство - будем иметь стопроцентный контроль над развитием этого места, над инвестициями. Мы будем делать на этом деньги», - сказал Туск.

Помимо этого, он добавил, что так Польша и весь мир помогут в восстановлении Украины. Он объяснил, что терминал в Славкуве будут ключевым местом, когда речь зайдет о логистике и транспорте.

Кроме того, Туск объявил, что Польша собирается восстановить национальную экономику, а также реполонизировать рынок и капитал: «Эпоха наивной глобализации заканчивается. Если мы хотим добиться экономического успеха, построить безопасное государство, мы должны четко сказать себе и другим, что Польша не будет наивным партнером в этой все более беспощадной конкуренции эгоистов на мировых рынках и фронтах войны. Польские компании не окажутся в невыгодном положении в конкуренции с международными гигантами».

Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 3227
В Нахчыване крупные нарушения
В Нахчыване крупные нарушения материалы переданы в СГБ и Генпрокуратуру; обновлено 12:26
12:26 4394
Польша пообещала не быть «наивной» в отношении Украины
Польша пообещала не быть «наивной» в отношении Украины
15:49 304
Трамп случайно нанес сильный удар по России
Трамп случайно нанес сильный удар по России
15:31 1360
Мирзоян заявил турецкому телевидению: Мы никогда еще не были так близки
Мирзоян заявил турецкому телевидению: Мы никогда еще не были так близки
15:18 787
Северная Корея заваливает Россию боеприпасами
Северная Корея заваливает Россию боеприпасами
14:59 1205
Крупная операция в Турции и странах Европы: 200 задержанных
Крупная операция в Турции и странах Европы: 200 задержанных
14:34 1829
ВСУ пошли на прорыв в Белгороде: идут тяжелые бои
ВСУ пошли на прорыв в Белгороде: идут тяжелые бои
14:31 2227
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей шехидов и ветеранов – участников международных олимпиад TIMO и IMEC
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей шехидов и ветеранов – участников международных олимпиад TIMO и IMEC фото
11:52 562
Сторонники Асада сдались властям
Сторонники Асада сдались властям
14:21 1332
Россия назвала свои условия
Россия назвала свои условия
13:39 2779

ЭТО ВАЖНО

Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 3227
В Нахчыване крупные нарушения
В Нахчыване крупные нарушения материалы переданы в СГБ и Генпрокуратуру; обновлено 12:26
12:26 4394
Польша пообещала не быть «наивной» в отношении Украины
Польша пообещала не быть «наивной» в отношении Украины
15:49 304
Трамп случайно нанес сильный удар по России
Трамп случайно нанес сильный удар по России
15:31 1360
Мирзоян заявил турецкому телевидению: Мы никогда еще не были так близки
Мирзоян заявил турецкому телевидению: Мы никогда еще не были так близки
15:18 787
Северная Корея заваливает Россию боеприпасами
Северная Корея заваливает Россию боеприпасами
14:59 1205
Крупная операция в Турции и странах Европы: 200 задержанных
Крупная операция в Турции и странах Европы: 200 задержанных
14:34 1829
ВСУ пошли на прорыв в Белгороде: идут тяжелые бои
ВСУ пошли на прорыв в Белгороде: идут тяжелые бои
14:31 2227
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей шехидов и ветеранов – участников международных олимпиад TIMO и IMEC
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей шехидов и ветеранов – участников международных олимпиад TIMO и IMEC фото
11:52 562
Сторонники Асада сдались властям
Сторонники Асада сдались властям
14:21 1332
Россия назвала свои условия
Россия назвала свои условия
13:39 2779
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться