Польша пообещала не быть «наивной» в отношении Украины

Польша будет помогать Украине и останется солидарной. Тем не менее Варшава больше не будет «наивной» в вопросе восстановления Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время открытия Европейского форума новых идей, пишет PAP.

«Мы поможем (в восстановлении Украины), Польша - это солидарность, Польша - лидер солидарности, но никогда больше не в наивной форме», - сказал он.

Во время своей речи Туск рассказал, что сейчас ведется очень интенсивная работа над терминалом в Славкуве. Польский премьер отметил, что большое количество компаний хотят заполучить контроль над этим объектом.

«Мы решили, что мы - поляки, польские компании, польское государство - будем иметь стопроцентный контроль над развитием этого места, над инвестициями. Мы будем делать на этом деньги», - сказал Туск.

Помимо этого, он добавил, что так Польша и весь мир помогут в восстановлении Украины. Он объяснил, что терминал в Славкуве будут ключевым местом, когда речь зайдет о логистике и транспорте.

Кроме того, Туск объявил, что Польша собирается восстановить национальную экономику, а также реполонизировать рынок и капитал: «Эпоха наивной глобализации заканчивается. Если мы хотим добиться экономического успеха, построить безопасное государство, мы должны четко сказать себе и другим, что Польша не будет наивным партнером в этой все более беспощадной конкуренции эгоистов на мировых рынках и фронтах войны. Польские компании не окажутся в невыгодном положении в конкуренции с международными гигантами».