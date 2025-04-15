Госведомства нашли легкий путь для наживы

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Согласно отчету Счетной палаты о деятельности за 2024 год, некоторые публичные юридические лица в Азербайджане размещали средства, полученные из государственного бюджета, на банковские депозиты. Этот документ был представлен на обсуждение в Комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Аудиторские проверки выявили, что получатели бюджетного финансирования зачастую проявляли недостаточную дисциплину в вопросах планирования и неверно определяли свои финансовые потребности. Вследствие этого объемы бюджетного финансирования в течение года неоднократно пересматривались, а требования единого бюджетного учета нарушались.

Схема выглядела следующим образом: учреждение получало из бюджета больше средств, чем было необходимо, и размещало их в банках, получая процентный доход

Нередко выделенные бюджетные средства оставались на счетах без использования. Средства с целевым назначением либо возвращались в бюджет с опозданием, либо не возвращались вовсе. Также было зафиксировано некорректное формулирование требований, определяющих содержание государственного заказа, что приводило к размещению избыточных бюджетных средств на банковских депозитах под различными условиями.

Несмотря на рост доли внебюджетных доходов, зависимость публичных юридических лиц от бюджетного финансирования сохранялась. В частности, такие расходы, как заработная плата и премии, не покрывались за счет этих доходов.

На данный момент отчет не размещен на официальном сайте Счетной палаты, поэтому конкретные учреждения, допустившие нарушения, не указаны.

Важно отметить, что размещение бюджетных средств в банках в виде депозитов — практика, разрешенная исключительно Министерству финансов. Так, 11 апреля Министерство провело первый депозитный аукцион, в рамках которого на трехмесячный депозит в четырех системно значимых банках был размещен свободный остаток единого казначейского счета в размере 1 миллиарда манатов. Средневзвешенная ставка по депозиту составила 7,21 процента.

На данный момент отчет не размещен на официальном сайте Счетной палаты, поэтому конкретные учреждения, допустившие нарушения, не указаны

«Проведение депозитных аукционов, с одной стороны, позволит увеличить доходы государственного бюджета, а с другой — поддержит ликвидность банковского сектора», — говорится в заявлении Министерства финансов. Ведомство также выразило намерение расширять использование таких инструментов для эффективного управления бюджетными средствами.

Тем не менее, как показали аудиторские проверки, ряд публичных юридических лиц прибегал к подобной практике еще до официального аукциона. Схема выглядела следующим образом: учреждение получало из бюджета больше средств, чем было необходимо, и размещало их в банках, получая процентный доход.

Согласно законодательству, публичные юридические лица вправе оказывать платные или бесплатные услуги, вести коммерческую деятельность и получать доходы. Такая деятельность рассматривается как элемент стратегии по оптимизации расходов. Однако практика размещения избыточных средств на депозитах, по сути, превратилась в механизм извлечения дохода без целевого использования бюджетных ресурсов.

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