Госведомства нашли легкий путь для наживы

Согласно отчету Счетной палаты о деятельности за 2024 год, некоторые публичные юридические лица в Азербайджане размещали средства, полученные из государственного бюджета, на банковские депозиты. Этот документ был представлен на обсуждение в Комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Аудиторские проверки выявили, что получатели бюджетного финансирования зачастую проявляли недостаточную дисциплину в вопросах планирования и неверно определяли свои финансовые потребности. Вследствие этого объемы бюджетного финансирования в течение года неоднократно пересматривались, а требования единого бюджетного учета нарушались.

Нередко выделенные бюджетные средства оставались на счетах без использования. Средства с целевым назначением либо возвращались в бюджет с опозданием, либо не возвращались вовсе. Также было зафиксировано некорректное формулирование требований, определяющих содержание государственного заказа, что приводило к размещению избыточных бюджетных средств на банковских депозитах под различными условиями. Несмотря на рост доли внебюджетных доходов, зависимость публичных юридических лиц от бюджетного финансирования сохранялась. В частности, такие расходы, как заработная плата и премии, не покрывались за счет этих доходов. На данный момент отчет не размещен на официальном сайте Счетной палаты, поэтому конкретные учреждения, допустившие нарушения, не указаны. Важно отметить, что размещение бюджетных средств в банках в виде депозитов — практика, разрешенная исключительно Министерству финансов. Так, 11 апреля Министерство провело первый депозитный аукцион, в рамках которого на трехмесячный депозит в четырех системно значимых банках был размещен свободный остаток единого казначейского счета в размере 1 миллиарда манатов. Средневзвешенная ставка по депозиту составила 7,21 процента.