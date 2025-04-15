В войну в Йемене включились и ополченцы

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и Йемене, ополченцы рассчитывают воспользоваться ослаблением группировки «Ансар Аллах» после недавних американских бомбардировок.

По данным издания, главной целью наступления может стать порт Хoдейда — стратегическая точка на побережье Красного моря, находящаяся под контролем хуситов около 10 лет. В случае успеха операция может распространиться и на другие прибрежные районы.

Источники WSJ также сообщают о консультациях проправительственных сил с частными американскими военными компаниями. Поддержку наступлению, по информации издания, оказывают ОАЭ, а США рассматривают возможность помощи, но не планируют играть ключевую роль.

Противостояние между хуситами и правительственными силами продолжается с 2014 года, а в 2015-м в конфликт вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Война привела к тяжелейшей гуманитарной катастрофе.

Ситуация вновь обострилась после эскалации в Газе. Хуситы начали атаковать израильские и связанные с ним суда в Красном море, что спровоцировало удары США по их объектам 15 марта. В ответ «Ансар Аллах» попыталась нанести удары по американскому авианосцу Harry Truman, однако о повреждениях не сообщалось.