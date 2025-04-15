Главу МИД Франции призвали уйти в отставку

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро должен уйти в отставку на фоне «унизительного» кризиса в отношениях с Алжиром. Об этом в соцсетях написала лидер партии «Идентичность и Свобода», евродепутат и племянница Марин Ле Пен - Марион Маршаль.

«После унижения Франции в Африке ситуация с высылкой дипломатов французского посольства в Алжире наносит окончательный удар дипломатии под руководством Жана-Ноэля Барро. После такого провала ему следует уйти в отставку», - написала она.

Ранее МИД Алжира сообщил о решении властей выслать из страны 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников французского посольства и консульских представительств в Алжире персонами нон грата и обязать их покинуть территорию страны в течение 48 часов.

Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории.