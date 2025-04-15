USD 1.7000
EUR 1.9308
RUB 2.0666
Подписаться на уведомления
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Главу МИД Франции призвали уйти в отставку

15:59 193

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро должен уйти в отставку на фоне «унизительного» кризиса в отношениях с Алжиром. Об этом в соцсетях написала лидер партии «Идентичность и Свобода», евродепутат и племянница Марин Ле Пен - Марион Маршаль.

«После унижения Франции в Африке ситуация с высылкой дипломатов французского посольства в Алжире наносит окончательный удар дипломатии под руководством Жана-Ноэля Барро. После такого провала ему следует уйти в отставку», - написала она.

Ранее МИД Алжира сообщил о решении властей выслать из страны 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников французского посольства и консульских представительств в Алжире персонами нон грата и обязать их покинуть территорию страны в течение 48 часов.

Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории.

Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 3233
В Нахчыване крупные нарушения
В Нахчыване крупные нарушения материалы переданы в СГБ и Генпрокуратуру; обновлено 12:26
12:26 4396
Польша пообещала не быть «наивной» в отношении Украины
Польша пообещала не быть «наивной» в отношении Украины
15:49 307
Трамп случайно нанес сильный удар по России
Трамп случайно нанес сильный удар по России
15:31 1367
Мирзоян заявил турецкому телевидению: Мы никогда еще не были так близки
Мирзоян заявил турецкому телевидению: Мы никогда еще не были так близки
15:18 791
Северная Корея заваливает Россию боеприпасами
Северная Корея заваливает Россию боеприпасами
14:59 1211
Крупная операция в Турции и странах Европы: 200 задержанных
Крупная операция в Турции и странах Европы: 200 задержанных
14:34 1831
ВСУ пошли на прорыв в Белгороде: идут тяжелые бои
ВСУ пошли на прорыв в Белгороде: идут тяжелые бои
14:31 2230
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей шехидов и ветеранов – участников международных олимпиад TIMO и IMEC
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей шехидов и ветеранов – участников международных олимпиад TIMO и IMEC фото
11:52 562
Сторонники Асада сдались властям
Сторонники Асада сдались властям
14:21 1337
Россия назвала свои условия
Россия назвала свои условия
13:39 2779

ЭТО ВАЖНО

Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым
Сахиль Бабаев попрощался с Мамедом Мусаевым эксклюзив
14:07 3233
В Нахчыване крупные нарушения
В Нахчыване крупные нарушения материалы переданы в СГБ и Генпрокуратуру; обновлено 12:26
12:26 4396
Польша пообещала не быть «наивной» в отношении Украины
Польша пообещала не быть «наивной» в отношении Украины
15:49 307
Трамп случайно нанес сильный удар по России
Трамп случайно нанес сильный удар по России
15:31 1367
Мирзоян заявил турецкому телевидению: Мы никогда еще не были так близки
Мирзоян заявил турецкому телевидению: Мы никогда еще не были так близки
15:18 791
Северная Корея заваливает Россию боеприпасами
Северная Корея заваливает Россию боеприпасами
14:59 1211
Крупная операция в Турции и странах Европы: 200 задержанных
Крупная операция в Турции и странах Европы: 200 задержанных
14:34 1831
ВСУ пошли на прорыв в Белгороде: идут тяжелые бои
ВСУ пошли на прорыв в Белгороде: идут тяжелые бои
14:31 2230
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей шехидов и ветеранов – участников международных олимпиад TIMO и IMEC
McDonald’s Azərbaycan поддержал детей шехидов и ветеранов – участников международных олимпиад TIMO и IMEC фото
11:52 562
Сторонники Асада сдались властям
Сторонники Асада сдались властям
14:21 1337
Россия назвала свои условия
Россия назвала свои условия
13:39 2779
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться