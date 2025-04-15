Мальдивы запретили въезд в страну израильтянам

Президент Мальдив Мухаммад Муиззу подписал закон, одобренный парламентом, который запрещает въезд гражданам Израиля на территорию страны, ключевым источником дохода которой является туризм.

«Этот шаг подтверждает твердую позицию правительства в отношении злодеяний и проводимого Израилем геноцида палестинского народа. Мальдивы вновь выражают свою поддержку Палестине», — заявили в администрации президента.

Запрет вступит в силу немедленно, сообщил агентству AFP представитель офиса Муиззу.

Мальдивы, небольшая исламская республика, состоящая из 1192 стратегически расположенных коралловых островков, известна своими уединенными пляжами с белым песком и неглубокими бирюзовыми лагунами.

Законопроект получил поддержку как правящей коалиции, так и оппозиционных сил. По официальной статистике, в феврале 2025 года Мальдивы посетили 214 тысяч туристов, из которых лишь 59 были гражданами Израиля.