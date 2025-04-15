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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Российские СМИ удалили информацию о том, что Украину бомбят из «Москва-Сити»

16:15 1759

Агентство РИА Новости утром 15 апреля опубликовало в своем Telegram-канале два поста, из которых следовало, что в одной из башен делового центра «Москва-Сити» сидят операторы военных дронов, атакующих территорию Украины. В первом сообщении говорилось, что «управляемый из Москвы ударный FPV-дрон впервые на сверхдальней дистанции поразил объект ВСУ в Часов Яре».

Второй пост сообщал, что беспилотник, которым управляли из Москвы, был подготовлен к вылету расчетом БПЛА из бригады «Эспаньола», находившимся под Часов Яром — городом в Бахмутском районе Донецкой области, бóльшую часть которого контролируют ВС РФ.

Был опубликован также шестиминутный видеоролик, в котором показан процесс координации. Оба поста были удалены в течение полутора часов. На это первым обратил внимание Telegram-канал «ЧТД».

«Командир поразил цель, сидя в «Москва-Сити», — говорит один из участников операции после демонстрации взрыва. «Оператор чувствует себя в безопасности, не испытывает никакого психологического давления», — объясняет плюсы дистанционного управления дронами другой герой видео. 

В Telegram-канале «Эспаньолы» сообщается, что дроном управлял командир бригады Испанец (Станислав Орлов). Он, находясь «в арендованных апартаментах в Москва-Сити, успешно поразил цель под Часов Яром нашим дроном «Овод»». В посте отмечается, что «при использовании ПАК (программно-аппаратный комплекс) «Орбита» оператор может быть размещен в любом месте. В случае с нашим экспериментом Москва-Сити выступила просто как легко узнаваемая локация».

Публикация РИА Новости вызвала возмущение Z-блогеров. «Я правильно понял, что после этого видео в случае долета БПЛА-камикадзе по высоткам в Москве противник будет заявлять, что бил по операторам БПЛА?» — пишет «военкор» Владимир Романов.

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