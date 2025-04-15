США отказались осуждать страшный удар России по Украине

США сообщили союзникам из «Большой семерки», что не поддержат заявление, осуждающее наиболее смертоносное нападение России на Украину в этом году . Причина — желание сохранить возможность для продолжения переговоров с Москвой.

По данным издания, администрация Дональда Трампа отказалась поддержать проект совместного заявления G7, в котором содержалось осуждение ракетного удара по Сумам. США мотивировали свою позицию тем, что «пытаются сохранить пространство для мирных переговоров».

Инициатором заявления выступила Канада, которая в этом году председательствует в G7. Однако, как отметили в Оттаве, без участия Соединенных Штатов публикация документа теряет смысл.

В черновом варианте текста подчеркивалось, что атака на Сумы — это еще одно свидетельство решимости России продолжать войну в Украине, несмотря на международное давление.

Российские войска 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесли ракетный удар по Сумам. Погибли, по последним данным, 34 человека, в числе которых двое детей. Пострадали не менее 119 человек.