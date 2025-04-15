В Азербайджане падает добыча нефти

Падение добычи нефти вместе с конденсатом происходит и на месторождениях SOCAR на суше: показатель снизился до 1,8 млн тонн. Та же ситуация и на газовом месторождении «Шах-Дениз» — до 1 млн тонн, по данным на 1 апреля 2025 года, против 1,1 млн тонн, по данным на 1 апреля 2024 года.

Из общего объема добытой нефти 4 млн тонн пришлось на добычу на месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ). И здесь налицо снижение добычи. Для сравнения: в прошлом году в АЧГ добыли 4,2 млн тонн. Что свидетельствует об уменьшении запасов на месторождениях, заключенных в рамках Контракта века.

В Азербайджане в первом квартале 2025 года было добыто 6,9 млн тонн нефти вместе с конденсатом, в то время как за первые три месяца 2024 года этот показатель составлял 7,3 млн тонн. Об этом сообщает haqqin . az со ссылкой на данные Министерства энергетики страны.

Исключением является разве что месторождение «Апшерон» на Каспии. Здесь все стабильно: 0,14 млн тонн конденсата за первые три месяца 2025 года. Как и в 2024 году.

Из-за снижения добычи на переработку на бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева в первом квартале было отправлено 1,4 млн тонн нефти против показателя в 1,6 млн тонн в первом квартале 2024 года.

Всего в Азербайджане с указанных проектов на 1 апреля 2025 года было извлечено в общей сложности 655,2 млн тонн жидких углеводородов, из них 605,6 млн тонн — нефть с АЧГ.

Что же касается добычи газа, то за январь-март 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024 года показатель не изменился и составил 12,6 млрд кубометров.

При этом на попутный газ с АЧГ пришлось 3,4 млрд кубометров (на 0,1 млрд кубометров больше первого квартала 2024 года), на Шах-Дениз — 6,8 млрд кубометров (снижение на 0,1 млрд кубометров), на «Апшерон» — стабильно 0,4 млрд кубометров, по старым месторождениям SOCAR — также стабильно 2 млрд кубометров за первый квартал.

Азербайджан в первом квартале 2025 года экспортировал 6 млрд кубометров газа против 6,4 млрд кубометров, по данным за январь-март 2024 года.

Из указанного объема в Европу ушла половина, то есть 3 млрд кубометров (в январе-марте 2024 года показатель был 3,2 млрд кубометров азербайджанского газа).

На снижение поставок газа в Европу могла повлиять форс-мажорная ситуация по проекту Шах-Дениз, которая наблюдалась в январе текущего года из-за проблем на одном из трубопроводов.

Вместе с тем за апрель-декабрь 2025 года Азербайджан может нарастить поставки и по итогам 2025 года Европа вновь может получить более 12 млрд кубометров азербайджанского газа.