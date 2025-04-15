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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Азербайджанский паспорт в одной лиге с филиппинским и белорусским

16:32 1568

Онлайн-платформа Nomad Capitalist составила рейтинг паспортов мира (Nomad Passport Index) за 2025 год. Первое место благодаря высокому уровню безвизового доступа, благоприятной налоговой политике и положительной международной репутации заняла Ирландия.

Второе место поделили Швейцария и Греция. На четвертом месте расположилась Португалия. Пятую строчку рейтинга поделили Мальта и Италия.

В топ-12 также вошли Люксембург, Финляндия, Норвегия, ОАЭ, Новая Зеландия и Исландия.

Латвия оказалась на 19-м месте, Эстония — на 21-м, Литва — на 29-м, Грузия — на 71-м, Украина — на 73-м. Молдова расположилась на 92-м месте, Россия — на 95-м, Армения — на 115-м, Казахстан — на 118-м, Азербайджан, Лесото, Филиппины и Беларусь — на 125-м, Узбекистан — на 139-м, Кыргызстан — на 145-м. В последней тройке рейтинга — Эритрея, Йемен и Афганистан.

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