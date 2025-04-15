Саргсяну предлагают агитировать за Пашиняна

Когда третий президент Армении Серж Саргсян говорит что-то плохое о правящей партии «Гражданский договор», рейтинг последней от этого только растет. Об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил 15 апреля спикер парламента Армении Ален Симонян.

Он также предложил Саргсяну принять участие в следующих выборах. «Пускай поучаствует в агитационной компании и дебатах», - сказал Симонян.

Что же касается слова «капитулянты», которое очень любит использовать парламентская оппозиция и, в частности, Серж Саргсян, говоря о представителях действующей власти, глава НС отметил: «В таком случае Серж Саргсян «отвергнутый»... Армия в период его правления была оснащена оружием 80-х годов. При этом они сами жили во внедорожниках 2007 года выпуска и особняках. Так что пускай лучше говорит. Большей пользы он нам принести не сможет».