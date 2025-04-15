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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции

16:44 1296

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил свое несогласие с созданием Палестинского государства в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Согласно сообщению, Нетаньяху сказал Макрону, что палестинское государство стало бы «огромной наградой за террор», отметив, что ни один палестинский чиновник, в том числе из Палестинской администрации, не осудил массовые убийства, совершенные группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года.

«Премьер–министр сказал президенту Франции, что палестинское государство, созданное в нескольких минутах езды от израильских городов, станет оплотом иранского террора и что подавляющее большинство израильской общественности решительно выступает против этого - и это также является его последовательной и давней политикой», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Макрон заявил, что Париж может признать палестинское государство в ближайшие месяцы. Сын Нетаньяху, Яир, опубликовал твит, в котором написал «пошел ты» в адрес Макрона после его заявления. Раскритиковав высказывания своего сына, Нетаньяху тем не менее поддержал мнение Яира.

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