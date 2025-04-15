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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Проведен тренинг на тему «Основные гарантии для лиц, содержащихся в органах полиции – международные стандарты»

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16:47 540

По инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана в Академии полиции Министерства внутренних дел Азербайджана в рамках объявленного в стране «Года Конституции и суверенитета» был организован тренинг на тему «Основные гарантии прав лиц, содержащихся в полицейских органах – международные стандарты».

На мероприятии с вступительной речью выступила Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева, пожелав успехов в работе тренинга. В своем выступлении омбудсмен отметила наличие эффективных отношений сотрудничества между Аппаратом омбудсмена и Министерством внутренних дел, подчеркнув, что обе структуры действуют на принципах взаимного сотрудничества и обеспечения удовлетворенности граждан в направлении защиты прав человека.

Омбудсмен сообщила, что в рамках мандата Национального превентивного механизма проводятся посещения мест, которые задержанные лица не могут покинуть по собственной воле, включая учреждения Министерства внутренних дел. Она подчеркнула важность повышения осведомленности о международных стандартах и отметила необходимость продолжения работы по просвещению сотрудников Министерства внутренних дел.

Подчеркнув значимость просветительской работы в области защиты прав и свобод задержанных лиц и совершенствования соответствующего законодательства, омбудсмен отметила, что организованный тренинг «имеет важное значение для повышения правовой культуры по данной теме».

Затем представители Аппарата омбудсмена предоставили подробную информацию о посещениях, проводимых в рамках деятельности Национального превентивного механизма, международных стандартах и механизмах, юридической помощи, основных правах лиц, содержащихся под полицейским надзором, и других соответствующих вопросах, представив презентации.

В заключение состоялся обстоятельный обмен мнениями по теме, и были даны ответы на вопросы, интересовавшие участников.

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