Проведен тренинг на тему «Основные гарантии для лиц, содержащихся в органах полиции – международные стандарты»

По инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана в Академии полиции Министерства внутренних дел Азербайджана в рамках объявленного в стране «Года Конституции и суверенитета» был организован тренинг на тему «Основные гарантии прав лиц, содержащихся в полицейских органах – международные стандарты».

На мероприятии с вступительной речью выступила Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева, пожелав успехов в работе тренинга. В своем выступлении омбудсмен отметила наличие эффективных отношений сотрудничества между Аппаратом омбудсмена и Министерством внутренних дел, подчеркнув, что обе структуры действуют на принципах взаимного сотрудничества и обеспечения удовлетворенности граждан в направлении защиты прав человека.

Омбудсмен сообщила, что в рамках мандата Национального превентивного механизма проводятся посещения мест, которые задержанные лица не могут покинуть по собственной воле, включая учреждения Министерства внутренних дел. Она подчеркнула важность повышения осведомленности о международных стандартах и отметила необходимость продолжения работы по просвещению сотрудников Министерства внутренних дел.

Подчеркнув значимость просветительской работы в области защиты прав и свобод задержанных лиц и совершенствования соответствующего законодательства, омбудсмен отметила, что организованный тренинг «имеет важное значение для повышения правовой культуры по данной теме».