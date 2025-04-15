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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Странные сообщения посольства США в Украине

16:55 1318

Посольство США в Киеве разместило в своих соцсетях напоминания для украинцев о том, что их визы могут быть аннулированы, а пребывание в Соединенных Штатах является не правом, а привилегией.

Так, на своей странице в Facebook посольство опубликовало историю с несколькими цитатами от лица госсекретаря Марко Рубио: «Ваша виза просрочена», «Ваша виза отозвана», «Вы должны уехать». Помимо этого, приводится цитата Рубио: «Посещение Америки - это не право. Это привилегия, предоставляемая тем, кто уважает наши законы и ценности».

Такие же публикации посольство разместило в Instagram.

Издание «Страна» считает, что публикации могут быть намеком украинцам на то, что их могут заставить покинуть США. Ранее во вторник экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров сообщил, что в протестах против политики американского президента Дональда Трампа участвовали пребывающие в США украинцы.

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