Странные сообщения посольства США в Украине

Посольство США в Киеве разместило в своих соцсетях напоминания для украинцев о том, что их визы могут быть аннулированы, а пребывание в Соединенных Штатах является не правом, а привилегией.

Так, на своей странице в Facebook посольство опубликовало историю с несколькими цитатами от лица госсекретаря Марко Рубио: «Ваша виза просрочена», «Ваша виза отозвана», «Вы должны уехать». Помимо этого, приводится цитата Рубио: «Посещение Америки - это не право. Это привилегия, предоставляемая тем, кто уважает наши законы и ценности».

Такие же публикации посольство разместило в Instagram.

Издание «Страна» считает, что публикации могут быть намеком украинцам на то, что их могут заставить покинуть США. Ранее во вторник экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров сообщил, что в протестах против политики американского президента Дональда Трампа участвовали пребывающие в США украинцы.