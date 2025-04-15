Путин сможет воевать еще год

Как считает Баррос, примерно через год могут быть исчерпаны как резервы бюджета для финансирования боевых действий, так и возможности властей находить «добровольцев» для фронта.

Сейчас российские регионы вербуют ежедневно 1-1,5 тысячи человек, заманивая на войну щедрыми бонусами, средний размер которых достигает 1,4 млн рублей. Это позволяет компенсировать фронтовые потери, которые НАТО оценивает в 30-45 тысяч человек ежемесячно и более 900 тысяч человек с начала войны. Однако поддерживать этот темп набора в армию власти бесконечно не смогут, уверен Баррос: им придется продолжать повышать бонусы, чтобы «охотиться за сжимающейся демографической базой» еще не отправленных на фронт мужчин, и в конечном итоге эта политика упрется в проблемы бюджета.

Сейчас только выплата «бонусов» за подписание контракта обходится казне в 2 млрд рублей в день, или 730 млрд рублей в год. Это почти вдвое больше годовых бюджетов богатых и крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. Кремль рассчитывает на то, что администрация Трампа приостановит или сократит помощь Украине — это снизит потери российской армии и позволит Путину продолжать войну дольше, полагает Баррос. «Конфликт будет решен военным путем, — уверен он. — Все зависит только от того, будет ли это победа России в той или иной форме или победа Украины в той или иной форме».

За 2022-24 гг. правительство России потратило на войну 22,3 трлн рублей и, чтобы закрыть бюджетные «дыры», израсходовало две трети свободных средств Фонда национального благосостояния: его ликвидные активы за три года сократились на $106 млрд и опустились до минимума за последние 17 лет.

В бюджет-2025 Кремль заложил еще 13,2 трлн рублей военных расходов и вынужден снова тратить ФНБ, чтобы компенсировать провал нефтегазовых поступлений из-за резкого падения цен на нефть. В апреле баррель сорта Urals впервые почти за два года продавали дешевле $50 за баррель. А при таких ценах ФНБ хватит примерно на год, оценивает Ольга Беленька, экономист «Финама».

С нефтью ниже $50 бюджет недополучит 1,9 трлн рублей сырьевой ренты, а если Urals подешевеет до $45 — почти 3 трлн, подсчитали аналитики Райффайзенбанка.