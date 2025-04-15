Путин сможет воевать еще год

Президент России Владимир Путин сможет продолжать войну с Украиной с текущими масштабами потерь армии еще 12-16 месяцев. Такую оценку в интервью New York Post озвучил Джордж Баррос, главный эксперт по России американского Института изучения войны (ISW).
Как считает Баррос, примерно через год могут быть исчерпаны как резервы бюджета для финансирования боевых действий, так и возможности властей находить «добровольцев» для фронта.
Сейчас российские регионы вербуют ежедневно 1-1,5 тысячи человек, заманивая на войну щедрыми бонусами, средний размер которых достигает 1,4 млн рублей. Это позволяет компенсировать фронтовые потери, которые НАТО оценивает в 30-45 тысяч человек ежемесячно и более 900 тысяч человек с начала войны. Однако поддерживать этот темп набора в армию власти бесконечно не смогут, уверен Баррос: им придется продолжать повышать бонусы, чтобы «охотиться за сжимающейся демографической базой» еще не отправленных на фронт мужчин, и в конечном итоге эта политика упрется в проблемы бюджета.
Сейчас только выплата «бонусов» за подписание контракта обходится казне в 2 млрд рублей в день, или 730 млрд рублей в год. Это почти вдвое больше годовых бюджетов богатых и крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. Кремль рассчитывает на то, что администрация Трампа приостановит или сократит помощь Украине — это снизит потери российской армии и позволит Путину продолжать войну дольше, полагает Баррос. «Конфликт будет решен военным путем, — уверен он. — Все зависит только от того, будет ли это победа России в той или иной форме или победа Украины в той или иной форме».
За 2022-24 гг. правительство России потратило на войну 22,3 трлн рублей и, чтобы закрыть бюджетные «дыры», израсходовало две трети свободных средств Фонда национального благосостояния: его ликвидные активы за три года сократились на $106 млрд и опустились до минимума за последние 17 лет.
В бюджет-2025 Кремль заложил еще 13,2 трлн рублей военных расходов и вынужден снова тратить ФНБ, чтобы компенсировать провал нефтегазовых поступлений из-за резкого падения цен на нефть. В апреле баррель сорта Urals впервые почти за два года продавали дешевле $50 за баррель. А при таких ценах ФНБ хватит примерно на год, оценивает Ольга Беленька, экономист «Финама».
С нефтью ниже $50 бюджет недополучит 1,9 трлн рублей сырьевой ренты, а если Urals подешевеет до $45 — почти 3 трлн, подсчитали аналитики Райффайзенбанка.