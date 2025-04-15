Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с заместителем министра по делам семьи и социальным услугам Турции Севим Сайым Мадак.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что братские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также активный политический диалог сегодня являются основой укрепления сотрудничества между двумя странами во всех сферах.

Было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Турцией поднялись до уровня союзничества, и сотрудничество в сфере труда и социальной защиты также постоянно расширяется. Указано, что за прошедший период между двумя странами было подписано восемь документов, касающихся сотрудничества в данной области. Также были представлены результаты социальных реформ, проведенных в Азербайджане за последние годы, включая концепцию DOST и широкое внедрение цифровых решений в социальной сфере.

Отдельно были освещены мероприятия, осуществляемые в Азербайджане в области социальных услуг, усыновления и опеки. Подчеркнуто, что между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством по делам семьи и социальным услугам Турции сложилась активная практика сотрудничества в этих сферах. Особое внимание было уделено значимости Меморандума о взаимопонимании, подписанного между двумя министерствами в последние годы, а также Плана действий по его реализации.

Севим Сайым Мадак выразила удовлетворение по поводу ежегодного расширения двустороннего сотрудничества и подчеркнула, что усилия по дальнейшему развитию отношений будут продолжены и в будущем.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между двумя ведомствами.

Для турецкой делегации в министерстве были организованы презентации на темы: «Политика и услуги в отношении лиц с инвалидностью», «Обеспечение доступной среды для лиц с инвалидностью» и «Участие лиц с инвалидностью в социальной жизни и обеспечение их занятости».

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидайят Абдуллаев проинформировал о проводимой в Азербайджане работе по социальной защите и реабилитации лиц с инвалидностью, а также по расширению их возможностей интеграции в общество.

В ходе встречи состоялись обсуждения и обмен опытом по обозначенным темам.