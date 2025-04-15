Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отказалась от продвижения инициативы о выделении Украине нового пакета финансовой помощи в размере 40 млрд евро, сообщает газета Público.

Согласно информации издания, Каллас не удалось заручиться поддержкой ключевых стран Евросоюза. Франция, Испания и Италия выступили против предложенного плана.

«Каллас была вынуждена сдаться и проявить прагматизм, столкнувшись с доказательствами того, что ее макроплан не увенчается успехом», — отмечает Público.

Ранее немецкий политолог Александр Рар указывал, что неудача плана Каллас связана с углубляющимся расколом в ЕС по вопросу поддержки Украины.

Также ранее в Евросоюзе прозвучали угрозы в адрес стран, чьи представители планируют посетить парад Победы в России.