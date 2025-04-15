В Баку загорелся жилой дом: жители эвакуированы

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о возгорании в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Худу Мамедова в Хатаинском районе столицы, около станции метро «Ази Асланов».

В связи с этим на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Бакинского регионального центра, которые справились с огнем. Жители здания эвакуированы.

В пресс-службе МВД сообщили, что в связи с пожаром на место происшествия были привлечены сотрудники полиции. В настоящее время полиция обеспечивает охрану места происшествия и принимает меры безопасности.