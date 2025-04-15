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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Ровшан Рзаев принял граждан и ответил на их вопросы

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17:36 279

Во вторник, 15 апреля, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев провел прием граждан, записавшихся заранее в порядке очередности, выслушал их обращения и ответил на вопросы.

Обращения граждан касались в основном программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории, принципов переселения, участия в опросах, обеспечения занятости, а также улучшения жилищно-бытовых условий в местах временного проживания, коммунальных услуг, статуса, единого ежемесячного пособия и других вопросов.

Председатель комитета довел до сведения граждан, что поручения президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных от оккупации территорий успешно выполняются, создавая комфортные и безопасные условия для проживания, а также превращая эти земли в одни из самых благоустроенных уголков страны. Было подчеркнуто, что первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание развитию образования и здравоохранения на освобожденных территориях, восстановлению исторических и культурных памятников, а также другим вопросам реконструкции, и по ее поручению в этом направлении ведется важная работа.

В ходе приема были выслушаны все обращения граждан и соответствующим образом зафиксированы. Им сообщили, что поднятые вопросы будут изучены и решены в соответствии с законодательством.

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