USD 1.7000
EUR 1.9308
RUB 2.0666
Подписаться на уведомления
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?

17:42 457

Американский политик, близкий к Дональду Трампу, инвестировал в фондовый рынок незадолго до неожиданного изменения таможенных пошлин. Как сообщает французское агентство AFP, речь идет о конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Тейлор Грин

По данным AFP, 8 и 9 апреля Грин приобрела акции технологических компаний, включая Apple и Amazon, а также фармацевтического концерна Merck, на сумму от 21 000 до 315 000 долларов США. Она является членом комитета по национальной безопасности Палаты представителей и одной из наиболее активных сторонниц Трампа.

Примечательно, что покупка акций произошла за несколько дней до того, как президент США 9 апреля объявил о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин в отношении ряда стран, за исключением Китая. Это решение вызвало резкий рост на фондовом рынке. В тот же день, вскоре после открытия торгов на Уолл-стрит, Трамп опубликовал на своей платформе TruthSocial сообщение: «ПОРА ПОКУПАТЬ».

Согласно официальному документу, поданному Грин в Конгресс и опубликованному The New York Times, в те же дни она продала казначейские облигации США на сумму от 50 000 до 100 000 долларов. Согласно американскому законодательству, выборные должностные лица имеют право инвестировать в фондовый рынок, но обязаны сообщать о своих сделках в течение 30 дней, указывая диапазон сумм, что и сделала Грин.

Эти события усилили подозрения в возможной инсайдерской торговле среди окружения Трампа. Демократы призвали Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовать, связаны ли изменения в тарифной политике с обогащением лиц, близких к администрации президента. Шесть сенаторов-демократов направили письмо в SEC с просьбой проверить, не принесли ли таможенные пошлины выгоду родственникам или друзьям членов администрации за счет американских граждан.

В декабре 2024 года Трамп назначил главой SEC Пола Аткинса, который, согласно законодательству, не обязан удовлетворять запросы о расследовании. Белый дом, в свою очередь, заявил, что сообщение президента о приостановке пошлин было направлено на «успокоение рынков и обеспечение экономической стабильности американцев».

Марджори Тейлор Грин известна своими консервативными взглядами и поддержкой теорий заговоров. Она выступает против военной помощи Украине, обвиняя Киев в «гонениях на христианство», и считает Россию «защитницей христианских ценностей».

Турция о переговорах Ирана и США
Турция о переговорах Ирана и США
17:55 117
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы
17:50 521
Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?
Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?
17:42 458
Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном
Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном
17:10 707
Путин сможет воевать еще год
Путин сможет воевать еще год ISW
17:07 1222
Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции
Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции
16:44 1304
Саргсяну предлагают агитировать за Пашиняна
Саргсяну предлагают агитировать за Пашиняна
16:40 1253
Президент Грузии в Азербайджане
Президент Грузии в Азербайджане добавлено фото
16:40 3052
Азербайджанский паспорт в одной лиге с филиппинским и белорусским
Азербайджанский паспорт в одной лиге с филиппинским и белорусским
16:32 1578
В Азербайджане падает добыча нефти
В Азербайджане падает добыча нефти официоз
16:23 1748
США отказались осуждать страшный удар России по Украине
США отказались осуждать страшный удар России по Украине
16:17 1289

ЭТО ВАЖНО

Турция о переговорах Ирана и США
Турция о переговорах Ирана и США
17:55 117
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы
17:50 521
Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?
Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?
17:42 458
Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном
Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном
17:10 707
Путин сможет воевать еще год
Путин сможет воевать еще год ISW
17:07 1222
Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции
Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции
16:44 1304
Саргсяну предлагают агитировать за Пашиняна
Саргсяну предлагают агитировать за Пашиняна
16:40 1253
Президент Грузии в Азербайджане
Президент Грузии в Азербайджане добавлено фото
16:40 3052
Азербайджанский паспорт в одной лиге с филиппинским и белорусским
Азербайджанский паспорт в одной лиге с филиппинским и белорусским
16:32 1578
В Азербайджане падает добыча нефти
В Азербайджане падает добыча нефти официоз
16:23 1748
США отказались осуждать страшный удар России по Украине
США отказались осуждать страшный удар России по Украине
16:17 1289
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться