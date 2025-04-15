Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?

Американский политик, близкий к Дональду Трампу, инвестировал в фондовый рынок незадолго до неожиданного изменения таможенных пошлин. Как сообщает французское агентство AFP, речь идет о конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

По данным AFP, 8 и 9 апреля Грин приобрела акции технологических компаний, включая Apple и Amazon, а также фармацевтического концерна Merck, на сумму от 21 000 до 315 000 долларов США. Она является членом комитета по национальной безопасности Палаты представителей и одной из наиболее активных сторонниц Трампа.

Примечательно, что покупка акций произошла за несколько дней до того, как президент США 9 апреля объявил о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин в отношении ряда стран, за исключением Китая. Это решение вызвало резкий рост на фондовом рынке. В тот же день, вскоре после открытия торгов на Уолл-стрит, Трамп опубликовал на своей платформе TruthSocial сообщение: «ПОРА ПОКУПАТЬ».

Согласно официальному документу, поданному Грин в Конгресс и опубликованному The New York Times, в те же дни она продала казначейские облигации США на сумму от 50 000 до 100 000 долларов. Согласно американскому законодательству, выборные должностные лица имеют право инвестировать в фондовый рынок, но обязаны сообщать о своих сделках в течение 30 дней, указывая диапазон сумм, что и сделала Грин.

Эти события усилили подозрения в возможной инсайдерской торговле среди окружения Трампа. Демократы призвали Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовать, связаны ли изменения в тарифной политике с обогащением лиц, близких к администрации президента. Шесть сенаторов-демократов направили письмо в SEC с просьбой проверить, не принесли ли таможенные пошлины выгоду родственникам или друзьям членов администрации за счет американских граждан.

В декабре 2024 года Трамп назначил главой SEC Пола Аткинса, который, согласно законодательству, не обязан удовлетворять запросы о расследовании. Белый дом, в свою очередь, заявил, что сообщение президента о приостановке пошлин было направлено на «успокоение рынков и обеспечение экономической стабильности американцев».

Марджори Тейлор Грин известна своими консервативными взглядами и поддержкой теорий заговоров. Она выступает против военной помощи Украине, обвиняя Киев в «гонениях на христианство», и считает Россию «защитницей христианских ценностей».