Украинцы отомстили за Сумы

Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады ВС РФ, которая в воскресенье, 13 апреля, ударила по городу Сумы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Подробностей удара телеканал не приводит.
Напомним, что российские войска 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесли два удара с интервалом в две минуты по центру Сум, предварительно, ракетой «Искандер-М» осколочно-фугасного действия. По последним данным, в результате российской атаки на Сумы погибли 35 человек, пострадали от удара 117 человек, среди которых 15 детей.