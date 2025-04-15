USD 1.7000
EUR 1.9308
RUB 2.0666
Подписаться на уведомления
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Украинцы отомстили за Сумы

17:50 521

Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады ВС РФ, которая в воскресенье, 13 апреля, ударила по городу Сумы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Подробностей удара телеканал не приводит.

Напомним, что российские войска 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесли два удара с интервалом в две минуты по центру Сум, предварительно, ракетой «Искандер-М» осколочно-фугасного действия. По последним данным, в результате российской атаки на Сумы погибли 35 человек, пострадали от удара 117 человек, среди которых 15 детей.

Турция о переговорах Ирана и США
Турция о переговорах Ирана и США
17:55 117
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы
17:50 522
Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?
Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?
17:42 458
Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном
Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном
17:10 707
Путин сможет воевать еще год
Путин сможет воевать еще год ISW
17:07 1222
Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции
Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции
16:44 1304
Саргсяну предлагают агитировать за Пашиняна
Саргсяну предлагают агитировать за Пашиняна
16:40 1253
Президент Грузии в Азербайджане
Президент Грузии в Азербайджане добавлено фото
16:40 3052
Азербайджанский паспорт в одной лиге с филиппинским и белорусским
Азербайджанский паспорт в одной лиге с филиппинским и белорусским
16:32 1578
В Азербайджане падает добыча нефти
В Азербайджане падает добыча нефти официоз
16:23 1748
США отказались осуждать страшный удар России по Украине
США отказались осуждать страшный удар России по Украине
16:17 1289

ЭТО ВАЖНО

Турция о переговорах Ирана и США
Турция о переговорах Ирана и США
17:55 117
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы
17:50 522
Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?
Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?
17:42 458
Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном
Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном
17:10 707
Путин сможет воевать еще год
Путин сможет воевать еще год ISW
17:07 1222
Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции
Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции
16:44 1304
Саргсяну предлагают агитировать за Пашиняна
Саргсяну предлагают агитировать за Пашиняна
16:40 1253
Президент Грузии в Азербайджане
Президент Грузии в Азербайджане добавлено фото
16:40 3052
Азербайджанский паспорт в одной лиге с филиппинским и белорусским
Азербайджанский паспорт в одной лиге с филиппинским и белорусским
16:32 1578
В Азербайджане падает добыча нефти
В Азербайджане падает добыча нефти официоз
16:23 1748
США отказались осуждать страшный удар России по Украине
США отказались осуждать страшный удар России по Украине
16:17 1289
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться