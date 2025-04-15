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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Турция о переговорах Ирана и США

17:55 120

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан приветствовал недавно начавшиеся переговоры между Ираном и США в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщает Mehr.

Министр иностранных дел Ирана выразил признательность Турции за конструктивную позицию в отношении недавно начавшихся ирано-американских переговоров и проинформировал министра иностранных дел Турции о принципиальных позициях Ирана в этом отношении, говорится в опубликованном во вторник сообщении МИД Ирана о телефонном разговоре. Хакан Фидан, в свою очередь, приветствовал переговоры между Ираном и США, подчеркнув готовность Турции оказать любую поддержку в продвижении этого вопроса.

В ходе телефонного разговора также были затронуты некоторые консульские вопросы и проблемы, связанные с иранскими гражданами в Турции. Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что он будет следить за решением этих вопросов.

12 апреля в Маскате, столице Омана, прошли непрямые переговоры между Ираном и США, посвященные иранской ядерной программе и возможности снятия санкций. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры проходили при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, который передавал сообщения между сторонами, находившимися в разных помещениях.

Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля и длился около 2,5 часов. Обсуждались вопросы ядерной программы Ирана, снятия американских санкций и смягчения ограничений на экспорт иранской нефти. Иран подчеркивал «мирный характер» своей ядерной программы и готовность к диалогу при условии «отсутствия угроз и давления» со стороны США. Атмосфера переговоров была описана как «конструктивная и уважительная». По итогам встречи стороны договорились о втором раунде, запланированном на 19 апреля в Омане.

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