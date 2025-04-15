Иса Рустамов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

В толчке Иса Рустамов поднял 170 кг и завоевал малое золото в этом упражнении. В сумме двух упражнений с результатом 308 кг Иса стал вторым.

Таким образом, на нынешнем чемпионате Европы наш спортсмен завоевал три медали - золото и два серебра.