Иса Рустамов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

В толчке Иса Рустамов поднял 170 кг и завоевал малое золото в этом упражнении. В сумме двух упражнений с результатом 308 кг Иса стал вторым.
Таким образом, на нынешнем чемпионате Европы наш спортсмен завоевал три медали - золото и два серебра.
* * * 18:05
На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Кишиневе сегодня в борьбу вступил единственный представитель Азербайджана Иса Рустамов.
В весовой категории до 67 кг в рывке он поднял 138 кг и завоевал малую бронзу, уступив двум соперникам из Турции - Каану Кахриману (146 кг) и Ферди Хардалу (140 кг).
Впереди борьба в толчке.
Действующий чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира Дадаш Дадашбейли не участвует в нынешнем чемпионате Европы из-за травмы.