У Сахиля Бабаева новые заместители

Анар Керимов освобожден от должности заместителя министра труда и социальной защиты населения. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства Анар Керимов назначен первым заместителем министра финансов.
Другими распоряжениями главы государства Гималай Мамишев освобожден от должности председателя правления Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения и назначен заместителем министра финансов.
Отметим, что бывший министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев был назначен министром финансов Азербайджана в феврале этого года.