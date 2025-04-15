Ранее Каллас заявила, что участие в праздновании «будет воспринято всерьез», и предостерегла страны-члены ЕС и страны-кандидаты в ЕС от участия в праздновании.

Спикер парламента Армении Ален Симонян не согласен с предостережением главы европейской дипломатии Каей Каллас о поездках в Москву на празднование 9 Мая.

Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в мероприятиях 9 мая в Москве — это «наши интересы, видение и направление», сказал спикер парламента Армении Ален Симонян, которого цитируют армянские СМИ.

По его словам, победа 9 мая — «также и наша победа»: «У нас было 300 тысяч погибших. 300 тысяч армян ушли и не вернулись. Не говоря уже о том, что в движении Сопротивления в различных союзнических войсках также были армяне. Это один из дней нашей гордости».

В начале апреля президент Армении подписал закон о вступлении страны в ЕС. Этот закон не является заявкой страны на членство в ЕС. Он «отражает стремление граждан Армении вывести партнерство с ЕС на новый уровень», говорил заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян.

На празднование Дня Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств, сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков