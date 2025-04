19 апреля в Баку, в Rotunda, The Landmark, состоится концерт с участием юных артистов из Украины и Азербайджана в рамках благотворительной художественной акции «Для детей ради будущего. Украина – Азербайджан» (For Children for Future UA-AZ).

Отметим, что концерт состоится при иформационной поддержке haqqin.az.

Сбор гостей: с 16:30, начало концерта в 17:00. Место проведения: Rotunda, The Landmark, ул. Низами, 90А.