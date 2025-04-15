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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Китай не хочет покупать газ из России через Казахстан

18:54 656

Маршрут поставок газа из России в Китай через Казахстан может оказаться слишком дорогим, лучше договориться о поставках по газопроводу «Сила Сибири-2» или поставках сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, потому что там один газопровод и он переполнен. …Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый газопровод. Это дороговато. Российская сторона изучает (этот вариант), но это не реально. Фактически это не получается. Ближе - через Монголию или СПГ», - цитирует его Интерфакс.

Маршрут через Казахстан начали обсуждать на фоне затягивания строительства газопровода «Сила Сибири-2». Москва много лет считает вопрос решенным, однако руководство Китая полностью прекратило упоминать проект. По данным СМИ, стороны не могут прийти к согласию по стоимости поставок, потому что Пекин требует огромных скидок.

Посол в то же время сказал, что в этом году китайские компании нарастят покупку российского сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, готовых к этому покупателей из Китая много, они постоянно обращаются в посольство с просьбой помочь в установке контактов с российскими поставщиками, и дипломаты пытались оказать им поддержку. Отвечая на вопрос, станут ли увеличиваться поставки, Ханьхуэй заявил, что так и случится.

При этом посол не уточнил, на какие именно СПГ-проекты рассчитывают китайские заказчики. В этом году Россия не готова запускать новые предприятия, а значит, увеличить поставки в Китай возможно только за счет сокращения продаж по другим направлениям. Для этого китайский экспорт должен оказаться выгоднее, чем предложения конкурентов.

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