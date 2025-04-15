Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку

Эпатажный президент Аргентины Хавьер Милей — ярый сторонник политики радикального сокращения государственных расходов. Запомнившийся публике своими страстными предвыборными речами с бензопилой наперевес, он, судя по всему, намерен в рамках борьбы с инфляцией применить дисциплинарные меры за чрезмерно роскошный образ жизни в отношении посла Аргентины в Баку Марианхелес Белуски и её супруга Виктора Энрике Марцарини, временного поверенного в делах. По данным аргентинского онлайн-издания News Digitales, в то время как Милей призывает сограждан к жертвам, урезает бюджеты и борется с экономическим спадом, дипломатическая чета наслаждается жизнью в Баку в элитных апартаментах с видом на Каспийское море и активно участвует в различных мероприятиях. Естественно, за счёт аргентинских налогоплательщиков.

Издание подчёркивает: хотя большинство аргентинцев едва ли укажут Азербайджан на карте, именно в этой стране располагается посольство, которым супруги руководят совместно. Марианхелес Белуски была назначена на должность ещё при предыдущем президенте — Альберто Фернандесе. «Дипломатическая чета живёт в элитной резиденции с видом на море, оплачиваемой государством, — пишет News Digitales. — В то время, как Аргентина требует от своих граждан жёсткой экономии и учёта каждого песо, расходы на зарубежные представительства продолжают покрываться в полном объёме — и притом в долларах». Министерство иностранных дел Аргентины попыталось объяснить назначение Марцарини мерами экономии: мол, раз он и так проживает в Баку со своей супругой-послом, командировка другого дипломата обошлась бы дороже.

«Безупречная логика! — иронизирует издание. — Раз муж уже рядом, зачем искать кого-то с профессиональным опытом и соответствующим образованием?». News Digitales также напоминает, что Хавьер Милей отрицает глобальное изменение климата и именно по этой причине запретил в прошлом году участие аргентинской делегации в климатическом саммите COP29 в Баку. Президент считает подобные мероприятия «идеологически мотивированными и ненужными». Но, несмотря на это, посол Белуски и её супруг всё же приняли участие в саммите — шаг, который, по мнению наблюдателей, поставил под сомнение их лояльность не только лично президенту, но и его влиятельной сестре Карине Милей, которую в Аргентине называют «Босс».