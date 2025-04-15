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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку

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Аскер Манафов, собкор
19:02 1360

Эпатажный президент Аргентины Хавьер Милей — ярый сторонник политики радикального сокращения государственных расходов. Запомнившийся публике своими страстными предвыборными речами с бензопилой наперевес, он, судя по всему, намерен в рамках борьбы с инфляцией применить дисциплинарные меры за чрезмерно роскошный образ жизни в отношении посла Аргентины в Баку Марианхелес Белуски и её супруга Виктора Энрике Марцарини, временного поверенного в делах.

По данным аргентинского онлайн-издания News Digitales, в то время как Милей призывает сограждан к жертвам, урезает бюджеты и борется с экономическим спадом, дипломатическая чета наслаждается жизнью в Баку в элитных апартаментах с видом на Каспийское море и активно участвует в различных мероприятиях. Естественно, за счёт аргентинских налогоплательщиков.

В Буэнос-Айресе обвиняют посла Аргентины в Баку Марианхелес Белуски и её супруга Виктора Энрике Марцарини за роскошный образ жизни

Издание подчёркивает: хотя большинство аргентинцев едва ли укажут Азербайджан на карте, именно в этой стране располагается посольство, которым супруги руководят совместно. Марианхелес Белуски была назначена на должность ещё при предыдущем президенте — Альберто Фернандесе.

«Дипломатическая чета живёт в элитной резиденции с видом на море, оплачиваемой государством, — пишет News Digitales. — В то время, как Аргентина требует от своих граждан жёсткой экономии и учёта каждого песо, расходы на зарубежные представительства продолжают покрываться в полном объёме — и притом в долларах».

Министерство иностранных дел Аргентины попыталось объяснить назначение Марцарини мерами экономии: мол, раз он и так проживает в Баку со своей супругой-послом, командировка другого дипломата обошлась бы дороже.

Дипломатическая чета живёт в элитной резиденции с видом на море, оплачиваемой государством

«Безупречная логика! — иронизирует издание. — Раз муж уже рядом, зачем искать кого-то с профессиональным опытом и соответствующим образованием?».

News Digitales также напоминает, что Хавьер Милей отрицает глобальное изменение климата и именно по этой причине запретил в прошлом году участие аргентинской делегации в климатическом саммите COP29 в Баку. Президент считает подобные мероприятия «идеологически мотивированными и ненужными».

Но, несмотря на это, посол Белуски и её супруг всё же приняли участие в саммите — шаг, который, по мнению наблюдателей, поставил под сомнение их лояльность не только лично президенту, но и его влиятельной сестре Карине Милей, которую в Аргентине называют «Босс».

Милей направил бензопилу на Баку

«Ситуация в Азербайджане выглядит, как дипломатический анекдот, - заключает News Digitales. - Но в администрации президента Аргентины, которая позиционирует себя, как уникальная, строгая и решительная, любое проявление несогласия воспринимается как пятно. И если от народа требуют затянуть пояса, то именно дипломаты, представляющие страну за рубежом, должны быть первыми, кто демонстрирует это на деле, — даже в самых комфортных уголках мира».

В то время, как Аргентина требует от своих граждан жёсткой экономии и учёта каждого песо, расходы на зарубежные представительства продолжают покрываться в полном объёме — и притом в долларах
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