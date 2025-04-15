USD 1.7000
EUR 1.9308
RUB 2.0666
Подписаться на уведомления
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Порошенко обвиняет Зеленского в «узурпации власти»

19:09 637

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего украинского президента Владимира Зеленского в «узурпации власти» и использовании военного положения для «укрепления авторитарного режима» в государстве.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде заявил, что «вносится очередное продление военного положения. Уже 15-й раз просят парламент это поддержать. Мы точно знаем, что это надо делать, но почему за месяц до окончания? Я хочу подчеркнуть: мы должны признать очевидное, власть начала злоупотреблять военным положением, использует его не только для обороны страны, а для построения авторитарного режима».

«Узурпация власти не может быть сегодня целью. Неограниченная власть Офиса над вами, над парламентариями - это унизительно для всей Украины. И мы должны немедленно сделать все, чтобы объединиться. Объединиться не вокруг Зеленского или Порошенко, а объединиться для того, чтобы… победить. Объединиться вокруг вооруженных сил», - заявил Порошенко.

Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку
Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку главное на этот час
19:02 1366
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы обновлено 19:24
19:24 3876
Порошенко обвиняет Зеленского в «узурпации власти»
Порошенко обвиняет Зеленского в «узурпации власти»
19:09 638
Госведомства нашли легкий путь для наживы
Госведомства нашли легкий путь для наживы главное на этот час
15:53 4153
У Сахиля Бабаева новые заместители
У Сахиля Бабаева новые заместители
18:18 1632
Иса Рустамов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Иса Рустамов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике обновлено 19:00
19:00 952
Турция о переговорах Ирана и США
Турция о переговорах Ирана и США
17:55 1184
Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?
Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?
17:42 1806
Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном
Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном
17:10 1420
Путин сможет воевать еще год
Путин сможет воевать еще год ISW
17:07 2582
Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции
Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции
16:44 2222

ЭТО ВАЖНО

Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку
Президент и «Босс» накажут посла Аргентины в Баку главное на этот час
19:02 1366
Украинцы отомстили за Сумы
Украинцы отомстили за Сумы обновлено 19:24
19:24 3876
Порошенко обвиняет Зеленского в «узурпации власти»
Порошенко обвиняет Зеленского в «узурпации власти»
19:09 638
Госведомства нашли легкий путь для наживы
Госведомства нашли легкий путь для наживы главное на этот час
15:53 4153
У Сахиля Бабаева новые заместители
У Сахиля Бабаева новые заместители
18:18 1632
Иса Рустамов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Иса Рустамов завоевал золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике обновлено 19:00
19:00 952
Турция о переговорах Ирана и США
Турция о переговорах Ирана и США
17:55 1184
Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?
Ради кого Трамп вводил и отменял пошлины?
17:42 1806
Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном
Анар Алиев и Севим Сайым Мадак поговорили о важном
17:10 1420
Путин сможет воевать еще год
Путин сможет воевать еще год ISW
17:07 2582
Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции
Террор рядом с границей. Нетаньяху жестко ответил на инициативу Франции
16:44 2222
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться