Порошенко обвиняет Зеленского в «узурпации власти»

Как сообщает Интерфакс-Украина, Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде заявил, что «вносится очередное продление военного положения. Уже 15-й раз просят парламент это поддержать. Мы точно знаем, что это надо делать, но почему за месяц до окончания? Я хочу подчеркнуть: мы должны признать очевидное, власть начала злоупотреблять военным положением, использует его не только для обороны страны, а для построения авторитарного режима».

«Узурпация власти не может быть сегодня целью. Неограниченная власть Офиса над вами, над парламентариями - это унизительно для всей Украины. И мы должны немедленно сделать все, чтобы объединиться. Объединиться не вокруг Зеленского или Порошенко, а объединиться для того, чтобы… победить. Объединиться вокруг вооруженных сил», - заявил Порошенко.