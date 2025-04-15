Анкара, Киев, Лондон и Париж обсуждают безопасность на Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах в Турции, посвященным безопасности на Черном море, принимают участие представители Украины, Великобритании, Франции и Турции.

Ранее 15 апреля РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что под эгидой турецкого военного ведомства в Анкаре проходит двухдневная встреча по безопасности на Черном море. Источник агентства утверждал, что участие в ней принимают иностранные военные представители, среди которых нет российских.

На трехдневных непрямых переговорах в Саудовской Аравии в конце марта США обсуждали с Россией и Украиной недопущение атак на торговые суда в Черном море и гарантии их безопасного судоходства. Украина согласилась обеспечить безопасное судоходство в Черном море, однако Россия вновь высказала дополнительные требования, одним из которых было снятие санкций с Россельхозбанка.