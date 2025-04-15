Нетаньяху отправился в сектор Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил поездку в сектор Газа. Об этом сообщила его канцелярия.
Согласно ее заявлению, он побывал в северной части анклава.
Другие подробности пока не приводятся.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил поездку в сектор Газа. Об этом сообщила его канцелярия.
Согласно ее заявлению, он побывал в северной части анклава.
Другие подробности пока не приводятся.
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