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Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо
Новость дня
Тюрки – братья, но ведь что-то и кушать надо

Нетаньяху отправился в сектор Газа

19:39 114

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил поездку в сектор Газа. Об этом сообщила его канцелярия.

Согласно ее заявлению, он побывал в северной части анклава.

Другие подробности пока не приводятся.

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