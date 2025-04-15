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Украинцы отомстили за Сумы
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Украинцы отомстили за Сумы

Глава «Азеришыг» отправился в Нефтчалу выслушать жалобы жителей

20:03 282

Параллельно с проведением реконструкции и капитального ремонта в Баку и регионах Азербайджана ОАО «Азеришыг» проводит просветительские мероприятия, организует в регионах встречи с местными жителями. В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении встреч с гражданами в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 15 апреля встретился в городе Нефтчала с жителями Нефтчалинского и Сальянского районов.

Прием был организован в соответствии с графиком встреч руководителей органов исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.

Перед встречей с гражданами был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Нефтчале, возложены цветы, выражено глубокое уважение к его памяти.

В ходе приема были даны ответы на соответствующие обращения в связи с деятельностью учреждения, приняты меры по решению вопросов на местах. Письменные обращения по вопросам, требующим расследования, зарегистрированы и направлены в соответствующие подразделения для рассмотрения. Жители обоих районов выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за проведенную работу по реконструкции электросетей регионов, а также за внимание и заботу к гражданам.

В целях обеспечения потребителей стабильной и бесперебойной электроэнергией, а также минимизации потерь электроэнергии «Азеришыг» проводит мероприятия во всех регионах Азербайджана.

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