Михаил Саакашвили: «Ильхам Алиев – лидер региона… и создатель нового принципа»

«На проведенном на днях форуме в Анталье явно отличалось яркое выступление президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева, который отказался от царивших в мире ложной, лицемерной политической корректности и двойных стандартов», - говорится в заявлении лидера грузинской оппозиции, экс-президента Михаила Саакашвили.
Комментируя выступление азербайджанского лидера на дипломатическом форуме в Анталье, Саакашвили сказал, что Алиев, называя вещи своими именами, озвучил то, о чем другие, возможно, и думают, но не решаются сказать вслух: «Он четко указал на факты вторжения России в Украину и предложил выход из создавшейся ситуации. Своим выступлением Алиев еще раз подтвердил, что является не только лидером региона, но и создателем нового принципа поведения государств - с чувством собственного достоинства».